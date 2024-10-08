Meclis'te sandalye dağılımı yeniden değişiyor

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 129'a yükselecek.

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP’ye katılacak.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girmişti.

Nimet Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞECEK

Özdemir'in katılımıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 128'den 129'a yükselecek.

"BANA OY VERENLERİ UTANDIRMAYACAĞIM"

Özdemir İYİ Parti'den istifasını şu sözlerle açıklamıştı: "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla."