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  4. Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.

Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirince gergin anlar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Grup Başkan Vekilleri konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP ve CHP grubu ile tartıştı.

ÖZKOÇ, ERDOĞAN'I ELEŞTİRİNCE TANSİYON YÜKSELDİ
Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, söz alarak Akbaşoğlu’na cevap verdi. Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmesi üzerine tansiyon yükseldi.

Özkoç ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi. 

Etiketler meclis tansiyon gerginlik
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