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Meclis'te torba yasa mesaisi başlıyor

Meclis'te torba yasa mesaisi başlıyor

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 17 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurul'da, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevirerek en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.

Genel Kurul'da daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ
KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları, çarşamba günü ise Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

AA

Etiketler meclis torba yasa
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