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  4. 01 Ekim 2018 15:31

Meclis'te üçlü görüşme ! Erdoğan'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.

Meclis'te üçlü görüşme ! Erdoğan'dan açıklama geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ıun çay davetinde bir araya geldi.

Üçlünün görüşmede, AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde gerçekleşebilecek bir ittifak konusunun da ele alınmış olabileceği kaydediliyor.

Davetin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan geldiği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yapılan daveti kabul etmediği öğrenildi. 

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde ittifak konusunu Bahçeli ile görüşeceklerini belirterek, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin Meclis kapısına kadar Erdoğan'ın yanında yürüdüğü görüldü.

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