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  4. 30 Temmuz 2020 16:22

Meclis'te vaka sayısı artıyor! Bir vekil daha koronavirüs kaptı

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen koronavirüse yakalandı. Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Meclis'te vaka sayısı artıyor! Bir vekil daha koronavirüs kaptı
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AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın çevresinin de kontrol altına alındığı öğrenildi.

AK Parti'li Bilen, yaptığı açıklamada, “Hastanede tedaviye başladık. Sağlık durumunun gayet iyi. Ateşim düştü. İnşallah birkaç güne hastaneden çıkarım ve tedaviyi tamamlarım” dedi.

Bilen, yakın temasta bulunmamaya özen gösterdiğini ancak yakın çevresinin de kontrol edildiğini belirtti.

AK Parti'li Akbaşoğlu da Covid-19'a yakalanmıştı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da Covid--19’a yakalanmıştı. Akbaşoğlu'nun tedavsi sürüyor.

Meclis'te yapılan son test sonuçlarında 6 vekilde Covid-19 tespit edilmişti
TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edilmiş, Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükselmişti.

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