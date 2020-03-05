Meclis'teki AK Partililer kayboldu!

TBMM’de AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile 95 milletvekilinin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine devam edildi.

Görüşmelerin gerçekleştiği Genel Kurul’da sadece 9 AK Partili vekilin bulunmasına İYİ Parti’den tepki geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Teklifte 95 milletvekilimizin imzası var fakat, maalesef, salonda 9 AK Partili vekil ancak var" dedi.

Altıntaş’ın TBMM tutanaklarına yansıyan açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ Parti Grubu adına Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle belirtmeliyim ki bu yasa teklifinde 95 milletvekilimizin imzası var fakat, maalesef, salonda 9 Ak Partili’li vekil ancak var. Dolayısıyla Ak Parti’li vekilleri imzalarına sahip çıkmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı"