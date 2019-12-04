Meclis'teki kadın çalışanlara skandal kıyafet uyarısı!

Kadın çalışanlara, “Bundan sonra uzun yelekler giyeceksiniz. O zamana kadar da geniş pantolon giyin” denildiği iddia edildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kumaş pantolon, yelek ve gömlekten oluşan kıyafetleri kullanan TBMM personeline, “vücut hatlarını belli etmeyen” yeni kıyafetler dikildiği iletildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta TBMM’de görevli bazı personele TBMM İdaresi tarafından “sözlü uyarı” yapıldı. Yüzlerce çalışanın giydiği kıyafetlerin “olması gerekenden daha dar” olduğunu belirten yetkililer, bu kıyafetlerin daha bol olmasını istedi.

İsmini açıklamayan kadın bir Meclis personel, “Bize verdikleri pantolonlar çok bol oluyor. Giydiğimizde üzerimizde durmuyor. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız pantolonları daraltıyor. Bundan rahatsız olmuşlar. Özellikle basen bölgemizin belli olmamasını istediler” dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir diğer Meclis personeli de, “Şu an bel hizasında biten yeleklerin daha da uzun olacağını, basen bölgemizi tamamen kapatacağını söylediler. Aklımıza gelen nedenden ötürü böyle bir değişikliğe imza attıklarına inanmak istemiyoruz” diye konuştu.

Konu Meclis gündemine taşındı: Bunun nedeni nedir ve talep kimden gelmiştir?

CHP Mersin Milletvekili , iddialarla ilgili yazılı soru önergesi hazırladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlamasını istediği önergede CHP’li Antmen, böyle bir hazırlığın gerçekten yapılıp yapılmadığını sordu.

Antmen önergesinde, “İddialar doğru ise bu çok vahim. Ekonomide yaşanan kötü gidişatın ardından vatandaşların önceliği işsiz, yoksulluk ve yolsuzluk. İktidarın ise farklı dertleri var anlaşılan. TBMM yönetiminin kadın çalışanların vücut hatlarını belli etmeyen giysiler diktirdiği iddialarının doğru olmamasını umut ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Antmen, “Eğer gerçekten böyle bir hazırlık varsa bunun nedeni nedir ve talep kimden gelmiştir?" diye sordu.

