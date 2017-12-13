Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Türkiye'den hava savunma atağı ! Kritik hamleler..
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Aralık 2017 19:10

Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !

AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla yayımlanan bildiriyle tüm dünya parlamentoları DOğu Kudüs'ü bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağırdı.

Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !
A+ A-

AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla yayımlanan bildiriyle tüm dünya parlamentoları Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağrıldı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP, "Doğu Kudüs’ü Bağımsız Filistin Devleti'nin Başkenti olarak tanıyalım" çağrısında bulundu."Kudüs, üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir" ifadeleri ile başlayan bildiride, "Kudüs'ün dünya esenliğinin göz bebeği şehri" olduğu belirtildi. Kudüs'le ilgili olarak Birleşmiş Milletler kararları da metinde hatırlatıldı.ABD'nin yaklaşımının bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyeceği uyarısında bulunulan bildiride, "Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi istrikrarsızlık yaşanacaktır" ifaleri yer aldı. 

"DÜNYAYA ÇAĞRI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta imzasıyla sunulan metinde, tüm dünya devletlerine çağrıda bulunularak "1967'de belirlenen ve halen işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz" denildi.  

Milliyet

destek , mhp , ak parti , chp , filistin , tbmm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM