Meclis'ten tarihi Filistin kararına destek !

AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla yayımlanan bildiriyle tüm dünya parlamentoları Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağrıldı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP, "Doğu Kudüs’ü Bağımsız Filistin Devleti'nin Başkenti olarak tanıyalım" çağrısında bulundu."Kudüs, üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir" ifadeleri ile başlayan bildiride, "Kudüs'ün dünya esenliğinin göz bebeği şehri" olduğu belirtildi. Kudüs'le ilgili olarak Birleşmiş Milletler kararları da metinde hatırlatıldı.ABD'nin yaklaşımının bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyeceği uyarısında bulunulan bildiride, "Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi istrikrarsızlık yaşanacaktır" ifaleri yer aldı.

"DÜNYAYA ÇAĞRI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta imzasıyla sunulan metinde, tüm dünya devletlerine çağrıda bulunularak "1967'de belirlenen ve halen işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz" denildi.