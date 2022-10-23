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Mehmet Ali Çelebi'nin gardiyan annesinden sosyal medyayı sallayan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin gardiyan annesinden sosyal medyayı sallayan sözler
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AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, oğluna destek verdi. Çelebi'nin ''Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum'' sözleri sosyal medyada olay oldu.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

"ATATÜRK" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Erdoğan'ın rozetini takması sonrası kürsüden bir konuşma yapan Çelebi, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de Atatürk'ün bir askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

ANNESİ, OĞLUNUN KARARINDAN MEMNUN
Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesinin yankıları sürerken sürpriz bir çıkış da annesinden geldi. Oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden eski gardiyan anne Rukiye Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Anne Çelebi'nin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların birçoğu, ses getiren bu açıklama hakkında yorum yaptı.

Etiketler ak parti mehmet ali çelebi rukiye çelebi
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