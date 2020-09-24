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  4. 24 Eylül 2020 12:36

Mehmet Metiner canlı yayında donup kaldı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında Mısır ve Rusya'yı karıştırdı. Hatası düzeltilen Metiner, yaklaşık 6 saniye ne diyeceğini bilemedi.

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir tweet üzerine tartışılan programda, Mehmet Metiner, "Biz tarihte Mısır'ın Ayastefanos'a, Yeşilköy'e kadar nasıl geldiğini biliriz. İngiltere'nin onu önlemek için Türkiye'den ne tavizler kopardığını biliriz. Mısır tarihsel olarak da öyle Türklerin dostu falan değildir" diye konuştu.

Metiner'in hata yaptığını fark eden Şaban Sevinç araya girerek, "Mısır değil Rusya" diyerek Metiner'i düzeltti.

Metiner, verdiği yanlış bilgi düzeltilince 6 saniye kadar dondu kaldı.

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