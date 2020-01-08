Mehmet Metiner'den AK Partili isme ''konuş'' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Ahmet Davutoğlu, Gezi eylemleri ve 17/25 Aralık operasyonlarıyla ilgili ''Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı süreçlerde, bakanlık yaptığım, Başbakanlık yaptığım günlerde sustuğum, eleştiri yapmadığım söyleniyor. Bu doğru değil” ifadelerini kullanmıştı.

“17-25 Aralık açık seçik bir FETÖ darbe girişimiydi” diyen Davutoğlu şunları söylemişti:

“Daha önce 7 Şubat'ta MİT'e ve müsteşarımıza hamle yapmışlardı. Buna karşı dik durmuştuk. Ancak arkadan bu hamleyi yaptılar. 17 Aralık'ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili ise benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan'a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum. Hatırlarsınız 17 Aralık'ı araştırmak için Meclis'te bir komisyon kurulmuştu. İçlerinde 9 AK Partili üye de vardı. Onlar belgeleri incelemişti. Ben hem onlardan bilgi aldım, hem belgelere baktım, hem de komisyon başkanı Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü ile görüştüm. Hepsi 'Bir bakanınki usulsüzlük diğerleri ile ilgili iddialar ciddi, Yüce Divan'a gidilmeli' diyordu. Üç bakanı ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11'de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ben o günlerde 'Kim milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kim hangi şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa, onunla mücadeleye kararlıyız' demiştim. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun 'yapmayın' dediğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi.”

“HAKKI KÖYLÜ'YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM”

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına karşılık sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Mehmet Metiner, “Hâlâ AK Parti milletvekili/komisyon başkanı olan Hakkı Köylü'ye çağrıda bulunuyorum: Davutoğlu'na 17/25 süreçlerinde hedef alınan bakanlarla ilgili böyle bir açıklamada bulundunuz mu?” mesajını paylaştı.