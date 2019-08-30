Mehmet Özhaseki kayyumdan hediye mi aldı ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mardin Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum Mustafa Yaman’ın kendisine hediye verdiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Özhaseki sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir hediye almadım” ifadelerini kullandı:

“İki yılı aşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde görev süremin önemli bir kısmını Güneydoğu’da şehirlerimizin imar ve ihyası için harcadım.

Özellikle terörden etkilenen Diyarbakır Sur, Mardin Nusaybin, Hakkâri Yüksekova ve Şırnak merkez başta olmak üzere Cizre İdil, Silopi’nin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımla birlikte çalıştım.

Siyasette devirdiğim çeyrek asır boyunca yalnızca Hakk’ın ve milletimizin rızasına talip oldum. Öncelikle ifade etmek isterim ki; Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir hediye almadım.

Çıkan haberler teröre olan iltisakları sebebiyle görevden alınan terör örgütü yandaşlarının ortaya attığı iftiralardan ibarettir.”