Mehmetçik yeniden Suriye'ye mi girecek ?

Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını belirterek, “Eğer buralar temizlenmezse harekâtı başlatacağız” dedi. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, “Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı, hayır yapmadılar. Yapılması lazım, çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak, tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi, yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi’nin yakın adamı İthavi’yi yakalayıp Irak’a verdik, Bağdadi’nin nerede olduğunu o gösterdi” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin yapılan eleştirilere karşılık olarak, “Suriye konusunda da hep Türkiye’yi suçluyorsunuz. Suriye’yi ve sorunu, Arap Baharı’nı biz mi başlattık? Mısır’da Arap Baharı’nı biz başlatmadık. Tunus’ta da biz başlatmadık ve diğer tarafta da biz başlatmadık” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye’nin Suriye’de yeniden bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasına ilk tepki Rusya tarafından geldi. Moskova'nın Putin-Erdoğan anlaşması uyarınca yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini vurgulayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, “Türk Dışişleri Bakanı'nın askeri operasyon açıklaması Rusya ve Türkiye liderleri tarafından imzalanan ortak mutabakattaki belirtilen meseleleri çözmek yerine Suriye'nin kuzeyindeki durumu daha da kötüleştirebilir” dedi. “Rusya Federasyonu tarafından alınan önlemler sayesinde durum önemli ölçüde istikrara kavuşturuldu” ifadesini kullanan Konaşenkov, Moskova’nın Suriye’nin kuzeyine durumu normalleştirme adına, daha fazla Rus güvenlik gücü gönderme, siviller için sahra hastaneleri kurma, insani yardım dağıtma ve altyapıyı yeniden inşa etme sürecinde olduğunu da sözlerine ekledi.