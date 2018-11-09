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  4. 09 Kasım 2018 16:45

Melih Gökçek, başkanlık konutunu nasıl satın aldı ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi'nde 4 daireden oluşan Başkanlık Konutu'nda oturan Melih Gökçek'in istifa ettikten sonra Başkanlık Konutu'nu satın aldığı ortaya çıktı.

Melih Gökçek, başkanlık konutunu nasıl satın aldı ?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait Teras Evler’de bulunan villayı başkanlık konutu olarak kullanan Melih Gökçek’in görevden ayrıldıktan sonra da konutu terk etmediği ve satın aldığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün bugünkü köşesinde yer alan konuyla ilgili Gökçek, Twitter hesabından konutu nasıl aldığını açıkladı.

İşte Gökçek'in açıklamaları:

melih gökçek , başkanlık konutu
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