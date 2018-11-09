Melih Gökçek, başkanlık konutunu nasıl satın aldı ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait Teras Evler’de bulunan villayı başkanlık konutu olarak kullanan Melih Gökçek’in görevden ayrıldıktan sonra da konutu terk etmediği ve satın aldığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün bugünkü köşesinde yer alan konuyla ilgili Gökçek, Twitter hesabından konutu nasıl aldığını açıkladı.

İşte Gökçek'in açıklamaları:

1️⃣YAKLAŞIK 20 YILDIR LOJMAN OLARAK OTURDUĞUM EVİ SATIN ALDIM.

DEVLET KANUN ÇIKARDI VE LOJMANDA OTURANLARA, İÇİNDE OTURDUKLARI DAİREYİ BEDELİ KARŞILIĞI ALMA HAKKI VERDİ.

ANCAK BELEDİYE TEK TEK DAİRE SATIŞI YAPACAĞI YERDE 4 DAİREYİ BİRLİKTE SATIŞA ÇIKTI. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Kasım 2018

2️⃣4 DAİREYİ ALMA GÜCÜM OLMADIĞI İÇİN ESKİ BİR MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIM VE BİR AVUKAT ARKADAŞIMLA BİRLİKTE KONSORSYUM KURUP (hukuk dilinde buna iş ortaklığı deniyor) DAİRELERİ ALDIK.

BEN VE EŞİM TASARRUFLARIMIZLA İÇİNDE OTURDUĞUMUZ DAİREYİ EŞİMİN ADINA ALDIK. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Kasım 2018

3️⃣SÖZCÜ’DEN SAYGI ÖZTÜRK KENDİNE BELEDİYEDEN BÖYLE BİR BELGE GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK HABER YAPTI.

BİR HABER Kİ, SANKİ SUÇ İŞLEDİK... pic.twitter.com/5nJIbAiM6l — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Kasım 2018