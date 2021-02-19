Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Buket Aydın'ın Koltuk programında soruları yanıtladı.

İşte Melih Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

AŞI OLDU MU? PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

İki aşıyı da oldum.

Bu konuda muhalefet yapılmanın manası yok. Türkiye'nin neler yaptığı, Avrupa'ya bakıldığında görülüyor. Tayyip beyin öngörüsünün neticesini de görüyoruz. Bu dönemde en başarılı olanlar sağlık ordumuz.

Aşı vurdurmayı düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız vurulunca ben de aşı oldum.

TWITTER’I BU KADAR ÇOK KULLANMANIZIN NEDENİ SİYASETTE HALA VARIM İDDİASI MI?

Ben siyasetten gitmedim. Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİZİ TWITTER'DAN ENGELLEMESİNE NEDEN BU KADAR İÇERLEDİNİZ?

"EKREM İMAMOĞLU BENDEN KORKUYOR"

Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu.

SOSYAL MEDYADA ENGELLEDİĞİ KİMSE VAR MI?

Hakaret eden ve seviyesiz kişileri engelliyorum.

İÇİNİZDEKİ FİTNECİLER KİMLERDİ, KARMA ÇALIŞTI MI, BEDDUANIZ TUTTU MU?

Haklı olduğum ortaya çıktı. Çoğu zaten siyasetten sıyrıldı gitti. Mübalağa etmiyorum yüzde 70-80'i siyasetten gitti. Ve benim bunda hiçbir dahilim olmadı. Kalanlar da varsa inşallah hepsi temizlenir.



BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU ÖZLEDİNİZ Mİ?

"BEN SEÇİMLERİ KAYBETMEDİM"

Ankara benim için tutku. Ankara benim her şeyim. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Belediye başkanı ilk 5 yıl içinde belediyeciliği öğrenmeye çalışır. Ben bunu aşmışım. Belediyecilik ben de bir aşk. Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti.Ben de talebe uydum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAKMAK ZORUNDA KALMAK SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI MI?

"PARTİ İÇİNDE HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR"

Hayal değil, gönlüm kırıldı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek. Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor.

"SEÇİMDE BEN OLSAYDIM KAZANIRDIM"

Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım.

SİYASETE DÖNERSENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DIŞINDA HANGİ GÖREVE TALİP OLMAK İSTERSİNİZ?

Görevin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Siyasetten hiçbir zaman ayrılmadım.

MANSUR YAVAŞ'IN BELALISI MISINIZ?

Belediyecilikte önemli olan, vizyon, icraat ve kapasitedir. Bunlar yoksa geçmişi karalarsın. Her meclis toplantısında bunu yapıyor, iftira atıyor. Kamuoyunun önüne çıkmak için kendisine teklif ettim. Adamcağız icraatı olmayınca arkasında olan bir ajans var onların talimatı var onları dinliyor. Ajans televizyona katılmasını engelliyor. Çünkü katılırsa oyları düşer. Sürekli yolsuzluktan bahsediliyor ortaya çıkarın. Sürekli sahte evrakla suçlama yapıyorlar.



MANSUR YAVAŞ ANKARA İÇİN TEK İYİ BİR ŞEY BİLE YAPMADI MI?

Heykel yaptı ve heykel yıkattı. Sevenlerde ideoloji için seviyor. Ne yaparsa yapsın sevecekler. Bu sevgi CHP içinde de azaldı.

BELEDİYE BAŞKANI PARTİCİLİK YAPMAK ZORUNDA MI?

"MANSUR YAVAŞ 4.500 KİŞİYİ NEREDEN İŞE ALDI? DEVLET ARAŞTIRSIN"

Mansur Yavaş, CHP'lileri işe almıyor bu nedenle sevgide içeride azalıyor. 6. 500 kişiyi işe aldılar. 400-500 CHP, 500 de İyi Parti diğer kalanlarda Beypazarı ve diğer partilerden.Aldıkları kişilerin toplamı 2.000 civarında. Kalan 4.500 kişiyi Mansur Yavaş nereden aldı. Ben buradan şifreyi verdim. Devlet bunu araştırsın. Arkasından çok enteresan bir şey çıkar.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIĞINIZ DÖNEMLE İLGİLİ PİŞMANLIKLARINIZ VAR MI?

Ecevit iktidarda olduğu zaman belediye başkanı Haydar bey var, o dönemde Kızılay'ı süslemek istedim. İki tane Ankaralı vatandaş geldi bakıyor hoşlarına gidiyor. "Heyt aslanım Haydar be ne güzel işler yapıyor" diyor. Müteahhit diyor ki "burayı Haydar değil, Melih Gökçek yapıyor" Bu sefer adamlar dönüyor diyor ki "Ne gerek var, boşuna masraf" Ağzımla kuş tutsam inandıramayacağım taraf var.

ANKAKAPARK'TA NEDEN BU KADAR ISRAR ETTINIZ? GERÇEKTEN 750 MİLYON DOLAR HARCADINIZ MI?



"450 MİLYON DOLARA MAL OLDU, BU ÇOK PARA MI?"

Tamamen uyduruyor. Kendi yapamadıklarını ANKAPARK'a bağlıyor. Ben bir sene içinde kaç kilometre yol yaptım. Sen ne yaptın? E şimdi ANKAPARK'ta yok neden bir şey yapmıyorsun. 450 milyon dolara mal oldu. Bu çok para mı? Dünyaya bakın temaparklarıyla ülkeler iftihar ediyor. Ben buraya turist gelsin diye para verdim. Gelmedi çünkü pandemi oldu. Siz belediye başkanı olarak destek vermediniz. Bunlar prestijli projelerdir. Devlet destekler. Ankara'nın turizm potansiyeli sıfır. Bunu bir yatırım olarak yaptım burası zarar etmez. Burayı açar Mansur bey kendi adamına dolaylı yoldan verir. Ben buna da razıyım yeter ki çalışsın orası.



BU KADAR TEPKİ ALDIĞINIZ HALDE NEDEN DİNOZORLARDAN VAZGEÇMEDİNİZ?

Ben yurt dışına gitmem kolay kolay. Bu ANKAPARK için çok sayıda ülkeyi dolaştım. Son teknoloji olması için. Dünyanın en büyük dinazor parkı da burada olsun istedim. Buradaki olay Mansur Yavaş'ın algı yönetimi. 330 tane dinazor 4 milyon 200 bin lira. Buna 750 milyon dolar diyorlar.

"KADİR TOPBAŞ'IN ARDINDAN MELİH GÖKÇEK'İ BEKLİYORUZ" TWEETİ SİZ NE HİSSETTİRDİ?

Acıdım. Bunlar sadece zavallı. Kainat bir araya gelse Rabbim istemedikçe benim başıma bir şey gelmez.

"EĞER MELİH GÖKÇEK İTİRAFÇI OLURSA FETÖ'NÜN SİYASI AYAĞI ÇÖKER" İDDİASI NE KADAR DOĞRU?

Deli saçması. Burada Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra hedefteki kişi Melih Gökçek'tir. Ankara Emniyet'i düşmek üzereydi. Emniyetten bir arkadaşımız aradı. "Başkanım yetişin şehit verdik" diye. Talimat verdim kapıları kapattırdım. Külliyeyi teslim almak üzereydiler. Bütün araçları yollayıp yolları kapattırdım. Tayyip beyden önce televizyonlara telefonlara bağlanan 3 kişiden biri bendim. Bu mücadeleyi yapan bir adamın kalkıp FETÖ'cü olması mümkün değil. Talimatlar FETÖ'den geliyor.

Bu kitapta yazılanlar tırışkadan masallar. Bu kitabı dağıttıran da Mansur Yavaş'dır.