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Melih Gökçek neden 6 gündür paylaşım yapmıyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in 6 gündür sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in 6 gündür sosyal medya hesaplarını kullanmamaları dikkat çekti. Gökçeklerin sessizliğinin nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in son 6 gündür ortalıkta gözükmemesi, sosyal medya hesaplarını kullanmaması dikkat çekiyor. Gökçek sadece bugün Cuma mesajı paylaşmakla yetindi. Kaynaklar, konuya ilişkin “Melih Gökçek bakanlık bekliyor, o yüzden sessiz” yanıtını veriyor.

 Gökçek’in gönlünden ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiği belirtiliyor.

Gökçek’in bakan olmasını destekleyenler kadar, AKP içinde karşı çıkan ciddi bir kesim de bulunuyor. Son AKP Kongresi’nde Gökçek’in MKYK listesine girdiği, ancak yapılan itirazlar üzerine son gün çıkarıldığı basın basına yansımıştı.

Ankaragazetecisi.com

Etiketler melih gökçek paylaşım 6 gün
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