Melih Gökçek yine rezil oldu: İmamoğlu'nu eleştireyim derken...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu eleştireyim derken yine rezil oldu.

Twitter hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen Melih Gökçek, Menekşe Deresi’nin fotoğrafını kullanarak, “İstanbul can çekişiyor... İşte Kurbağalıdere’nin son hali... Eserinle gurur duy Ekrem” ifadeleri ile bir paylaşım yaptı.

Kurbağalıdere yerine, Küçükçekmece’de deniz salyası denilen müsilajın ardından rengi kızıla dönen Menekşe Deresi’nin fotoğrafını paylaşan Gökçek’e cevap İBB Haber’den geldi.

İBB Haber, “Ne burası Kurbağalıdere ne de bu halde. Fotoğraflar eski tarihli ve Küçükçekmece Gölü’ne ait.” sözleriyle Melih Gökçek’e cevap verdi.