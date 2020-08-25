Melih Gökçek'in ''Berat Albayrak'' paylaşımı tartışma yarattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Gökçeki Berat Albayrak'ı öven bir haberi kişisel Twitter hesabından paylaşarak, YA BERAT BAKANIM,

DUR HELE, ADAMLARI İYİCE KUDURTACAN...

HELE O BİR KEL KAFA VAR ÇILDIRACAK ŞİMDİ" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in "Kel kafa çıldıracak" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastettiği yorumlarına neden oldu.

İşte Gökçek'in tartışmalara neden olan o paylaşımı: