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  4. Melih Gökçek'in paylaşımı alay konusu oldu!

Melih Gökçek'in paylaşımı alay konusu oldu!

Melih Gökçek, 'Kartal Pençe Operasyonu' diye bir ABD askerinin canlandırıldığı oyundan görüntüler paylaştı, ancak fark edilince 'Gönlümden geçen bu olduğu için attım' dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gökçek son olarak “PENÇE KARTAL OPERASYONU…” başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştı.

"NE YAPTI LAN SİZE BU DEVLET?"
Gökçek’in paylaştığı görüntülerin arkasına özel harekat polisi olduğu belirtilen bir kişinin yerde ters kelepçeli yatan şahıslara “Ne yaptı lan size bu devlet? Türk’ün gücünü göreceksiniz” şeklinde bağırdığı videonun sesleri ve bir rap şarkısı eklendi.

BİLEREK YAPMIŞ
Sosyal medya kullanıcılarının görüntülerin bilgisayar oyununa ait olduğunu söylemesinin ardından Gökçek gece yarısından sonra attığı bir başka tweet’te gönlünden geçenin bu olduğunu ve muhaliflerin dökülmesini istediği için videoyu attığını iddia etti.

Gökçek'in paylaşımları şu şekilde:

Etiketler melih gökçek tweet alay
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