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Melih Gökçek'ten AK Parti'yi karıştıracak Bülent Arınç iddiası...

Melih Gökçek'ten AK Parti'yi karıştıracak Bülent Arınç iddiası...
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Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç hakkında "Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı" iddiasını ortaya attı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. 

Gökçek, eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç hakkında "Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı. O işi bozan adam Melih Gökçek. Melih Gökçek'i sever mi o?" ifadelerini kullandı.

Gökçek, açıklamasının tamamında şunları söyledi, "Gezi olayını hatırlarsanız, Gezi olaylarında Bülent Arınç başbakan oluyordu, başbakan yapacaklardı. Hani 'mesaj alınmıştır' filan dedi ya, o tarihlerde başbakanlık bekliyordu. Bir beklentisi vardı. O işi bozan adam Melih Gökçek. Melih Gökçek'i sever mi o?" dedi.

Gökçek, "Tayyip Bey'in bilgisi var mı ya da daha sonrasında oldu mu?" sorusuna

"Bilmem. O tarihlerde Arınç ile de benimle de görüşen çevreler geldi. İkimizle de konuşan FETÖ'cüler vardı. Ben eskiden konuşmuyor muydum FETÖ'cülerle? Gezi olayları 15 Temmuz'dan önce olan bir olay. Erdoğan'ın siyasi ömrünün bittiğini, onun yerine Başbakan olarak Arınç'ın getirileceğini söylediler. Arınç'ın cevap hakkı varsa konuşsun, yoktur desin” ifadelerini kullandı.

 

 

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Etiketler ak parti Melih Gökçek bülent arınç gezi gezi olayları
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