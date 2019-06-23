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  4. 23 Haziran 2019 22:15

Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, İstanbul seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Gökçek, ''Yanlışlıkları görüp yolumuza devam etmeliyiz'' dedi.

Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı
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Melih Gökçek, Twitter hesabından 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YANLIŞLIKLARI GÖRÜP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

"Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir. Halka rağmen siyaset yapılmaz" diyen Gökçek, "Madem ki millet böyle bir karar vermiştir. Halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsibet bin nasihatten evladır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA TEBRİK

Ankara Eski Belediye Başkanı Gökçek, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

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