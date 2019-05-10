Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı

Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'daki seçime katılma oranının, 2014'e göre yüzde 5,51 daha az olduğu belirtti ve "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti." dedi.

Gökçek açıklamasında şunları söyledi:

Neymiş; İmamoğlu'na İstanbul Belediye Başkanlığını teslim etmemiş, kul hakkı yemişiz. İstanbul'da sandıkların yüzde 10'u sayılmış. 16.000 oy hırsızlığı resmen tespit edilmiş. Oyların tamamı sayılsa bu rakam 160.000 olacak. Ya Binali Yıldırım 4.149.656 oy almış. Bu kulların hakkı ne olacak?

Cumhur İttifakı şunu bilmelidir;

İstanbul'da 2014 seçime katılma oranı yüzde 89,39

2019 seçime katılma oranı yüzde 83,88

Aradaki fark yüzde 5,51

5,51 kaç oya tekabül eder?

5,51*88,666 = 488,549

Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti.