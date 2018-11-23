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  4. 23 Kasım 2018 22:20

Melih Gökçek'ten olay yaratacak paylaşım

AK Partili Melih Gökçek, sosyal medyada olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek'ten olay yaratacak paylaşım
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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sık sık eleştirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la karşı karşıya gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Melih Gökçek de fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak yorum yaptı. Gökçek, ""Fotoğrafla da gol yenir miymiş? İşte tipik örneği..." ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.

Fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek "Fotoğrafla da gol yenir miymiş?

İşte tipik örneği..." yazdı.

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