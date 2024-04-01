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Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını kazandı

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını kazandı
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Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde beklediği başarıyı tam olarak elde edememiş olsa da ilk kez bir belediyeyi kazandı.

Genel Başkanlığı’nı Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanlığı kazandı.

İLK VE TEK BELEDİYESİNİ KAZANDI

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

İL GENELİNİ DE YRP KAZANDI

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.

Etiketler memleket parti Yozgat
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