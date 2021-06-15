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Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Muharrem İnce liderliğine kurulan Memleket Partisi’nin İstanbul örgütünden yaklaşık 20 kişinin toplu istifa kararı aldığı iddia edildi.

CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla kurduğu Memleket Partisi’nin İstanbul örgütünde bir grubun toplu istifa kararı aldığı duyuruldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir” denildi.

Öte yandan istifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00’a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Gazete Duvar

Etiketler memleket partisi istifa topplu istifa
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