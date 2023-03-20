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Memleket Partisi'nden ''Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'' ile görüşecek haberleriyle ilgili açıklama

Memleket Partisi'nden ''Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'' ile görüşecek haberleriyle ilgili açıklama
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi de adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği açıklandı.

MEMLEKET PARTİSİ YALANLADI
Memleket Partisi görüşme iddiasını yalanlayarak "Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, MYP, BTP VE HDP'YLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ve BTP'nin ardından bugün HDP Genel Merkezi'ni ziyaret edip eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la görüşmüştü.

Etiketler memleket parti kılıçdaroğlu ince
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