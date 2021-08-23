Memur zammına CHP'den jet yanıt: Yoksulluk getirecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur ile memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranları, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaş ve aylıklara, 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 enflasyon farkı; 2023 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 enflasyon farkı ve ikinci 6 ayında yüzde 6 enflasyon farkı oranında zam yapılacağı duyurdu.

Zam açıklaması sonrası CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zamma tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmediğinin vurgulandığını kaydeden Veli Ağbaba, “Sormak isteriz; acaba emekçiler ve emekliler hangi enflasyona ezdirilmedi” diye sordu.

2018 yılından beri söz verilen 3600 ek gösterge vaadinin yıl sonuna bırakıldığını belirten Ağbaba, “Çalışma Bakanı, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğünden ve başkanlık sisteminin avantajlarından bahsetti. Lakin karşımızda duran gerçeklik, bunun tam tersini söylemektedir” dedi.

"HEPİMİZ BU SİSTEMDE EN AZ 2 BİN 44 DOLAR FAKİRLEŞTİK"

“Başkanlık sistemindeki 38 aylık sürenin 36 ayında enflasyon tek haneleri görmedi” diyen Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“2018 yılında, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı tarihlerde milli gelirimiz 10 bin 757 dolar iken şimdi milli gelirimiz 8 bin 713 dolara geriledi. Başta emekçiler olmak üzere hepimiz, bu sistemde en az 2 bin 44 dolar fakirleştik. Ekmeğin fiyatı dahi son bir yılda yüzde 23 oranında arttı. Yoksulluk sınırı, son bir yılda en az bin 619 lira arttı. TÜİK’in adrese teslim enflasyon verilerinin aksine çalışanların mutfağındaki enflasyon yüzde 40’lara dayandı.”

“GREV HAKKI ŞARTTIR”

Merkez Bankası Başkanı’nın bile gerçek enflasyon ile resmi enflasyonun uyuşmadığına yönelik açıklama yaptığını vurgulayan Ağbaba, “Kısacası gelecek iki yıl için belirlenen zam oranları, memurun ve emeklinin kaybını karşılamaktan uzaktır. Bu zam oranları kamu emekçisine refah yerine yine yoksulluk getirecektir. Adil bir toplu sözleşme için grev hakkı şarttır” dedi.

“HÜKÜMETİN BELİRLEDİĞİ ZAM ORANLARI EMEKÇİLERE DAYATILDI”

Memurlara grevli toplu sözleşme hakkı tanınmadığını, hükümetin belirlediği zam oranlarının milyonlarca kamu emekçisine zorla dayatıldığını kaydeden Ağbaba, “Tüm sendikaların eşit katılımı sağlanmadan, grev bir hak olarak tanınmadan kamu emekçileri ve emeklileri için gerçek bir toplu sözleşme sürecinden bahsetmemiz asla mümkün olmayacaktır” ifadesini kullandı.

(ANKA)