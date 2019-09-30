Merakla beklenen yargı paketi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketinin TBMM'ye sunulacağını belirterek, paketin ayrıntılarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te açıklama yaptı.

Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

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