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  4. 18 Nisan 2018 16:34

Meral Akşener: 100 bin imza ile aday olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim kararının ardından cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Meral Akşener: 100 bin imza ile aday olacağım
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Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü erken seçime gidiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.''

 

 

meral akşener
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