Meral Akşener: Babaanne olmuyorum

Referandum sonrası yeni parti kurup siyasete devam edeceği siyasi kulislerde gündeme gelen eski MHP milletvekili Meral Akşener, önceki gün Antalya’da Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği’nin iftar programına katıldı.

Akşener konuşmasında şu mesajı verdi: “Eve geri dönmüyorum. Babaanne olmuyorum. Torun bana ‘Dede’ diyor. Demeye getiriyor ki, ‘Sen bir yol yürüyorsun babaannem, yürümeye devam et, bana dedem yeter.’ Dolayısıyla, çocuk bile bir buçuk yaşında karar vermiş durumda, hiçbirimiz geri eve dönmeyeceğiz.”

ADAY OLABİLİR

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; Meral Akşener’in bu sözleri ‘yeni parti kuracak veya farklı bir siyasi oluşuma yönelecek’ iddialarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Akşener’in yeni bir parti kurup başına geçtikten sonra 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olabileceği dillendiriliyor. Meral Akşener, çalışmalarına ağırlık vermek için kritik dönemeç olarak 20 Haziran’ı görüyor. Bu tarihte, MHP Genel Merkezi’nin itirazı üzerine, muhaliflerin 19 Haziran 2016’daki olağanüstü tüzük kurultayının yürütmesinin durdurulmasına yönelik dava görülecek. Kararın ‘olumsuz’ olması halinde Akşener’in bir parti kuracağı’ belirtiliyor. Duruşmanın ertelenmesi halinde Akşener’in de yol haritasını ona göre şekillendireceği ifade ediliyor.