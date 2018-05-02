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  4. 02 Mayıs 2018 11:31

Meral Akşener başvuruyu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

Meral Akşener başvuruyu yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi. Akşener, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapan ikinci isim oldu.

Akşener, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere parti yetkilileriyle YSK'ye geldi.

Meral Akşener'in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, Akşener'e sloganlarla destek verdi.

Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak." dedi.

100 bin imza toplanacak

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilecekler bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri, adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçmen tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmen bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ye ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.

AA

iyi parti , meral akşener
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