  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Meral Akşener Beştepe'de: Sürpriz görüşme başladı

Meral Akşener Beştepe'de: Sürpriz görüşme başladı

Meral Akşener Beştepe'de: Sürpriz görüşme başladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'le görüşeceği duyuruldu.

Duyuruyu Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. 

Altun, şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."

Görüşme saat 17.00 itibariyle başladı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan Meral Akşener beştepe Fahrettin Altun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı Yeni ödeme sistemi hayata geçti: Limit 2 milyon TL Yeni ödeme sistemi hayata geçti: Limit 2 milyon TL Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti Kritik güneş gözlüğü uyarısı: Kapalı havada bile takın Kritik güneş gözlüğü uyarısı: Kapalı havada bile takın Ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmişti, 2 yıldır haber alınamıyor... Ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmişti, 2 yıldır haber alınamıyor...