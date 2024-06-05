Meral Akşener Beştepe'de: Sürpriz görüşme başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'le görüşeceği duyuruldu.
Duyuruyu Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."
Görüşme saat 17.00 itibariyle başladı.
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