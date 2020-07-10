Meral Akşener cevapladı: Millet İttifakı ortak aday gösterir mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programında açıklamalarda bulundu.



Halk TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Sayın Erdoğan’ın her açılışa gittiğini göze alacak olursak, bütün bu gelişmeleri, sizlerin kanallarına gelen cezalara baktığımızda biraz masanın üzerinde var olduğunu düşündüğüm seçimle ilgili dosyanın kapağının açıldığını düşünür oldum bu tamamen bir analiz.

Neden bunu düşünüyorum, çünkü Türkiye gerçek manada, hukuksuzluk, adaletsizlik, gençlerin umutsuzluğu, Türkiye yönetilemez bir noktada.



Biz iki yıldır partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetiliyoruz. Ve referandumda ortaya atılan “Uçacağız” söylemleri… Sonuç itibariyle bugüne baktığınız zaman 3 partili bir koalisyonla karşı karşıyayız. Büyük ortak, küçük ortak ve minik ortak Vatan Partisi.

Türkiye büyük bir devlet olmanın getirdiği parlamenter demokrasi sisteminin sahip olduğu deneyime sahip bir devlet."

"DAHA UZUN VADEDE GELECEK BİR SEÇİM AKP'Yİ DAHA DİBE ÇEKECEKTİR"

"Biz Güney Amerika ülkelerinin kendine özgü sistemiyle karşı karşıyayız. Her bir imzayı Sayın Erdoğan’a sorarak imzalıyor bakanlar. Şimdi on binlerce dosya birikmiş durumda. Ülke daha da hantallaştı.

Bakanlar dışarıdan atanıyor. Türkiye keşmekeşle karşı karşıya. Anketlerde de görüldüğü gibi iniyor aşağı doğru AKP. Bir gri alan anket şirketi sahiplerinin dediği gibi kararsız seçmen… Daha uzun vadede gelecek bir seçim bu gidişi daha dibe çekecektir. Bunun için erken seçim ihtimali masadadır."

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"



"Biz ekonomik manada kırılgan yakalandık bu pandemiye. Vatandaşın yeniden borçlandırıldığı bir sistemle kurtulmaya çalışıyoruz. Esnaf perişan durumda. Küçük esnaf açtı iş yerini müşteri yok. Kira ödeyecek konumda mıdır.

Bütün bunlar ekonominin taşınamaz yönde olduğunu gösteriyor. Bunun için sayın Erdoğan bir erken seçim düşünebilir. Biz hazırız. Seçime hazır bir partiyiz. Seçimlere giremeyelim diye, erken seçim hamlesine maruz kalmış ama seçimden başarıyla çıkmış bir partiyiz. Biz hazırız."

"KILIÇDAROĞLU'NA ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR TEŞEKKÜR BORÇLU OLACAĞIM"

"Yeni partiler örgütlenmelerini tamamladılar mı bir bilgim yok. Sayın Davutoğlu ile Şehir Üniversitesinin kapatılmasının ardından bir görüşmüştük. O zaman partisinin seçime yetiştireceğini söylemişti. Sayın Babacan’ın da atamalarını bitirmek üzere olduğunu biliyoruz.

Kadınların daha esnek ve daha kararlı olduğunu biliyorum ben. Ömrümün sonuna kadar sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür borçlu olacağım. O seçime girmemiz için bize o dönem yardımcı olan sayın milletvekili arkadaşlarım da hiç İYİ Parti’ye geçmediler, transfer olmadılar. Sadece bizim seçimlere girmemize yardımcı oldular. Ben bu arkadaşlarımızın incitilmelerini istemediğim için ben yüz bin imza ile aday oldum. Demokrasi kahramanıdır onlar."

"ERDOĞAN'A GÖZ KIRPMIYORUZ"

"Biz kendimiz böyle bir süreçten geçtiğimiz için, kurulmuş siyasi partilerin benzeri bir sorun yaşaması durumunda, vekil arkadaşlarımızın fikrini de alarak onlara tabii ki yardımcı olmak isterim. Ama demokrasilerde çareler tükenmez.

Damat Bakan ben Memleket Masası çağrısı yaptığımda Londra’daki faiz lobilerinden bahsediyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli’ye yapılmış bir çağrıydı. Deva Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisine de çağrı yaptım. Ev sahibi Sayın Erdoğan olacaktı. Doğru yapılanlara doğrudur diyelim yanlışları oturup konuşalım dedim. Kime zararı vardı bunun?

Ben gelen tepkilere çok şaşırdım. Sayın Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu çıktı “biz varız” dedi. Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının hakareti ile karşılaştım, sonra AKP Sözcüsü Sayın Ömer Çelik’in tepkisi ile karşılaştım. Uzattığımız ele herkes tükürdü. Daha sonra Sayın Erdoğan’a muhalif arkadaşlar da bizim Erdoğan’a göz kırptığımızı iddia etti.

Benim Sayın Erdoğan’a göz kırpmaya ihtiyacım yok. Neden; o partinin kurucuları arasındayım ama ayrılmışım. Bu kanaat önderlerinin ben geri çekildiğim zaman bir Allah’ın kulu “Neden ayrıldın” diye sormadı."

"ASLA KİMSE İLE GİZLİ SAKLI GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Sayın Davutoğlu’nun bize getirdiği bir teklif oldu, Sayın Türkeş kabul etti, ben geri çevirdim. “Salak mı bu” denilmiş oldu. Bir yanlışlığı düzeltmenin yolundayım. Bir parti kurulmuş, bir grup kurulmuş. Ben kimden korkacağım; Net bir şey söyleyeyim, asla kimse ile gizli saklı bir görüşmem olmadı. Türkiye’de şeffaflığın kaybolması hesap verilebilirliği, liyakati, adaleti ortadan kaldırdı.

Böyle bir sistemin kimseye faydası yok. Bu zihniyetin değişmesi için, partimiz yoktu. 2017’deki referanduma da kişisel olarak insanüstü bir gayretle çalıştım. Bu günleri gördüm; şimdi haklı çıktım. Bugün gelinen noktada yüzde 55 ile 60 arasında parlamenter demokrasiye dönüşe destek var."

İYİ PARTİ, CHP, DEVA, GELECEK PARTİSİ İTTİFAKI

"İzlemeye gayret ediyorum hem Sayın Davutoğlu hem Sayın Babacan, onlarında bu soruya verdiği ortak cevap “Günü geldiğinde bakılır” gibi cevapları var. Bu tavrın üzerine benim söz söylemem mümkün değil.

Elbette iyi olur. Bu arkadaşlar teşkilatlanmalarını bitirmeye çalışıyor. Bugünden bunların konuşulması, onlar açısından belki doğru değil.

Doğal bir ittifaklar gerçeği var. Ani bir seçim olduğunda elbette, dün nasıl ben Kemal Kılıçdaroğlu’na gittiysem, ricamın üzerine atılan adımlar sonrası bir millet ittifakı kendiliğinden doğdu, bu düzlemde bir ittifak konuşulabilir. Buna itirazımız yok.

Çok şey konuşuluyor ama bugün benim bir şey söyleme imkânım yok. Hiçbir Genel başkanla buna dair bir konuşma yapılmadı. Henüz genel merkezlerini oluşturuyorlar. Hepimiz aynı yerdeyiz. Yürüyerek birbirimize gidip geleceğiz."

MİLLET İTTİFAKI ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERİR Mİ?

"Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan’ın başında bulunup Cumhurbaşkanı seçilip görevine devam etmesinin sakıncalarına dikkat çekmiş. Kendisinin önerdiği şablon şu; herkesin cumhurbaşkanı olmalıdır. Ben bunu anladım. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı üzerinden tek aday gösterilecekse elbette rozetini çıkartmalıdır. Ama güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü güdecek biri olmalıdır.

İnsanları ayrıştırmayan bir mantığa sahip olmalıdır. Ben genel Başkandım aday oldum seçilemedim. Sayın Muharrem İnce partisinden aday oldu o da seçilemedi."

BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN AYRILIR MI?

"Sayın Bahçeli’yi Sayın Kılıçdaroğlu kadar tanımam mümkün değil. Onlar hem sınıf hem okul arkadaşı. Ben Türkiye’de hiçbir şeye şaşırmam. Ben 27 yıllık siyasi hayatımda belli şeylere dikkat ettim. Aileyi katmam, kadınların simgeleştirilmesine karşı çıkmışımdır, karşımdakini eylemleri üzerinden eleştirmişimdir.

Söylemeye utandığın çok çirkin kavramların havada uçuştuğu bir kavgadan sonra biz ittifak kurduk söyleminin ortaya çıkması çok ilginç oldu.

Aydın Ünal’ın böyle bir yolculuk yapmasının kimseye bir zararı yoktur."

LEVENT ÖZEREN'İN TWEETLERİ: SEMİHA YILDIRIM'DAN ÖZÜR DİLİYORUM

"Semiha Yıldırım benden büyük bir ablam. Öğretmen okullarında bir edep ölçüsü vardı. Bir yaş büyüğünüz size sahip çıkar siz de ona saygı gösterirsiniz.

Dün ben Semiha ablanın bu konudan haberdar olduğunu anlamak için sayın Binali Yıldırım’ı dün aradım. Direkt aradım, Semiha ablanın haberi olup olmadığını sordum, bilmediğini söyledi. Çünkü Başak Demirtaş’a da atmamıştım.

Grupta bu konuyu konuşmak üzere bıraktım. İsminin geçirilmemesini sağlayabilseydim. Sizin aracılığı ile partimizin üyesi olan Levent Özeren’in 2015’de Emine hanım için 2016’da Semiha Hanım için atılan bir tweet var. Ben Semiha Yıldırım’dan İYİ Parti Genel Başkanı olarak amasız ancaksız özür diliyorum.

Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Keşke o tweet üzerinden değil de benim sözlerim üzerinden o taglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım’ın özne yapılmasından çok üzgünüm. AKP’nin o trolleri için de bunun için üzgünüm."

"SEMİHA YILDIRIM'IN HERKES ARKASINDAN ÇEKİLSE BEN ARKASINDA DURURUM"

"Bugün İYİ Parti’nin üyesiyse benim sorumluluğumdur özür dilerim. Ama 2016 atılmış paylaşımın bugün ortaya çıkarılması da o mahir ellerin marifetidir. Buradan ifade etmek isterim. Gelelim zurnanın deliğine. 28 Şubat’ta o baş örtülü kadınları için nasıl amasız durduysam. Bugün AKP’li kadınlar nasıl hakarete iftiraya uğruyorsa aynı şekilde durarım.

O mahir ellerin de bu sistemden çıkınca bu iftiralarla karşılaşacaklarını söyleyeyim. Semiha ablam için de şunu söyleyeyim; herkes arkasından çekilse ben arkasında dururum. Fiziki olarak hiç yan yana gelmişliğim yok."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN ÖZNESİ CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE ŞİDDETE ENGEL OLMAK"

"Benim ahlaksızım, senin ahlaksızın diye bu iş yürürse her canlı her kadın Türkiye’de bir iftirayı bir hakareti tadar hala gelecektir. Bu bir zihniyet meselesi. Kadınlara bunlar gıcık. İstanbul Sözleşmesi’nin öznesi cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete engel olmak.

Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın derneği KADEM de, pek çok kadın STK’ları bunun içinde. Neden bundan kaçıyorsunuz? KADEM’in üzerine yüründü sayın Erdoğan kızının savunamadı."

"İFTİRAYA UĞRADIĞIMDA BU ARKADAŞLARIN HİÇBİRİNİ ORTADA GÖRMEDİM"

"Bu sözleşmeyi LGBTİ yürüyüşüyle kategorize edecek kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmak istiyorlar. Ben Sayın Erdoğan’dan beklerdim ki elini masaya vursun “Bu uygulanacak” desin.

Ben dün sosyal medyayı takip ettim Semiha Hanım üzerinden. Bir tag oluşturmak adına ki çirkin buldum. O paylaşımları yapan AKP’li hukukçulara… Ben eşimi aldattığıma dair iftiraya uğradığımda, mahkemeye başvurduğumda bu arkadaşların hiçbirini ortada görmedim."

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

"Ben sayın Erdoğan’ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun diyorum sayın Erdoğan’ı da tebrik ediyorum. Senin Müslümanın benim Müslümanım demek bize düşmez. O Allah’ın bileceği iştir.

Allah bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. O dindar bu dindar, bunlar yanlış şeyler. Türkiye’de son iki yıllık sistemden ortaya çıkan bir durum oldu. Bu tür manivelaların vatandaşı bölmek konusunda eskisi kadar görevini yerine getiremiyor. Vatandaş bundan bıktı.

Ayasofya’nın açılması ile ilgili bir araştırma önergesi vermiştik. AKP ve MHP ret verdi. CHP’den bu karar itiraz çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu açacaksanız açın demişti. Açarsa tebrik edeceğim demiştim; görevimi yerine getirmiş olayım.

Ayasofya’nın manevi bir iklim yaratacağı kesin. Fethin tek sembolü değil. Sembol kentin kendisi. Böyle bir bakış açısı vardır. Ama genç işsizliği, kadının yediği dayak, kapanan işletmeler açısından buraya gözü çevirmek gerek.

Memur emeklisi ile işçi emeklisi arasında farklı bilirdim de Bağ-Kur ile SSK emeklisi arasındaki farkı bu derece net bilmezdim. Bin 300 TL alan bir emeklinin evi kiraysa geçinebilmesi mümkün mü? Böyle bir resimle karşı karşıya olduk.

Rastgele esnaf ziyaretleri yapıyorduk. Yaşananlar insanın vicdanını parçalıyor. O pandemi ile bitti arkasından bir Memleket Masası önerisi oldu ona da tükürüldü. Şimdi Milletin Kürsüsü dediğimiz bir alan oluşturduk. Bu arkadaşların hiçbiri partili değil. Geçen hafta hem EYT’li bir hanımefendi konuştu hem emekli temsilcisi konuştu. Bu hafta biz kadını konuşacağız ve şiddet görmüş bir kadınımız gelecek ve derdini anlatacak."

"İYİ PARTİ GRUBUNDA KONUŞAN İŞSİZ GENCİN ERASMUSLA GİTTİĞİ ÜLKELERDEKİ FOTOĞRAFLARI SAYFA SAYFA BASTILAR"

"Daha önce bir genç gelip kendini anlattı. O genci linç ettiler. O çocuk ben sınav kazandım erasmusa gittim demişti zaten. Orada gezdiği fotoğrafları sayfa sayfa bastılar. O partili olduğunu söylemedi “Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum, beni duyun” dedi. Ben Meral Akşenersem bu sesi duyuracağız.

Genellemenin çok yanlış olduğunu iddia edenlerdenim. Z kuşağı politikayla ilgilenmiyor; hayır. Çok ilgililer politik tutumları var. Partiler bazında kararları olmayabilir ama politik tutumları var. Çocukların birbirini zengin-fakir diye ayırmadığı bir kuşak. Sayın Erdoğan’a dislike yaptıkları için gündeme geldiler ama biz uzun zamandır çalışıyoruz."

"ŞİMDİ ZEYDAN BEYLE İNATLAŞILIYOR"

"Zeydan Karaları arayacağım. Bunun bir yanı intikam bir yönü de korkutma. “Sandalyene kadar el koyarım.” ki bu borçları bu arkadaşlar yapmadı. Zeydan Bey korkmaz da oy vereni korkutmak.

Ben bu milleti biliyorsam. Sayın İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilmeden önce, bir nevi yalvardım; Sayın Binali Yıldırım’ı bu duruma sokmayın diye. Yapmayın bu milletin hassas olduğu konu verdikleri oya sahip çıkmalarıdır. 15 bin fark 800 bin oldu. Millet elbette size cezasını kesiyor. O seçmenin içinde her siyasi partiye oy veren seçmen var.

İkinci tur için oyun dışımda katkım var diyemem ama İstanbullu kazandı. Şimdi aynı şekilde Zeydan Bey ile inatlaşılıyor. Ama Adanalıların keseceği cezayı da göreceğiz. İBB’deki son atamada etkim olmadı.

Ben Sayın İmamoğlu’ndan iş, güç, para pul işlerinin hiçbirine dahil olmayacağımı söyledim. Kaldı ki sonuçta Millet İttifakı’nın adayı olmakla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu’nun tercihi ile oraya gelmiş bir aday. Ben ahlaki olarak genel sekreter seçiminin başkana bırakılması en fazla Sayın Kılıçdaroğlu’nun fikri sorulabilir."

İYİ PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ

"Ben partimde demokrasiyi bir genel başkan olarak, arkadaşlarımızın demokrasiye yönelik talebimizi eksik bıraktığımız alanlar olmuştur. 31 Mart’tan sonra ağustos ayında bir seçim yaptık ve çarşaf liste çıktı.

Benim şahsıma ait bir anahtar liste yoktur. Çıkıp dedim kimi istiyorsanız seçin ve dolayısıyla bir sonuç aldık. Şimdi il ilçe seçimleri delege seçimleri dahil. Hangi üye varsa sandık kondu.

Delege seçiminden itibaren uygulamaya çalışıyoruz. İki adayımız var İstanbul’da Sayın Ersin Bey kurucu başkanımız. Onun atamasında da benim imzam var Buğra Bey’in atamasında da imzam var. Demokrasiye dikkat ediyoruz.

Beni zaman zaman üzen tutumlar oldu. O tutumlar gerçekten üzdü beni. Çünkü rekabet insanlara kötü söz söylenmesinin önüne geçen bir tutumdur. Demokrasi bir kurallar biçimidir. İstanbul kongresini bu çerçeve içinde götürmeye çalışıyoruz. Zaten çok az bulduğumuz imkanlar.

Parti içi meselelerimizi buralara getirmiş olan arkadaşlarımızı da ayıplıyorum."

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN SÖYLEDİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Azerbaycan’da yaşayan kardeşlerimiz bir şey diyecekleri zaman “nee bilimm” derler. Bizde buradayız. Bu konuda. Hakkımda FETÖ’den dava açılmış, ifademin alınması lazım. Benim ifademi alın diye dilekçe veriyordum. Geçenlerde yine söyledim arkadaşlarıma. Biz 40 kişiyiz. Kim kiminle herkes bilir.

Kim Gülen’in yatağında yattı rüyalar gördü herkes bilir. Kimlerin nasıl gayret ettiğini ben biliyorum. Bunu ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Siyasi ayak, ekonomik ayak. Bir şirkete gitmiştim 5 yıl evvel. MHP’deydim. FETÖ iş adamlarının bu şirketin üzerine çökmek içi hükümeti de kullanarak bir şeyler yapmışlar. Ben bunu gördüm yanlarında durup destek vermek için gittim.

Kimse bana maval anlatmasın. Bunlar nasıl zenginleşti kardeşim. Benim kocam yıllardır iş insanı biz neden zengin olamadık. Siz helal yoldan para kazanınca ancak evinizi geçindiriyorsunuz. Çok önemli bir konu sayın Özdağ’ın söyledikleri."

HALK TV'YE VERİLEN CEZA

"Damadın kardeşinin yönettiği A Haber’de kocamı aldattığım iftirasının atıldığı bir programın ardından ben mahkeme mahkeme gezdim RTÜK’e gittim ama takipsizlik geldi. Sizler gibi arada bir bizlere nefes aldıran medya alanları var. Medyada muhalefet satar. Millet buraya geliyor. Oy moy yok dendi. Uykular kaçtı. Uyumak için böyle yerleri kapatmak istersiniz."



