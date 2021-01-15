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  4. 15 Ocak 2021 12:38

Meral Akşener de aşı olduğunu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu. Akşener, ''Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum'' dedi.

Meral Akşener de aşı olduğunu duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün aşını yaptırdı. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" dedi.

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DHA

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