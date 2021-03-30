Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvurdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile çekilmenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.