Meral Akşener: ''Kaynamayan tencere her iktidarı götürür''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir ziyaretinde yaptığı açıklamada "Rahmetli Demirel’in söylediği gibi ‘kaynamayan tencere her iktidarı götürür.' Dolayısıyla şimdi Sayın Erdoğan saraya girdi, koptu. Ağalar buraya geliyor mu? Gelmiyor. Biz 31 Mart’a giderken seçmene dedik ki; bu arkadaşların kulağını çekin. Son zamanlarda son 10 senedir şöyle bir anlayış oluştu bu arkadaşlarda; ‘ceketimi assam seçilirim.’ Yok böyle bir şey. Seçmene saygı duyacaksın" dedi.

Akşener, Antalya'dan başlattığı büyükşehir ve ilçe ziyaretlerine İzmir'de devam ediyor. Akşener, İzmir ziyaretlerine İYİ Partili olan Tire Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı.

Belediye binasının önünde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen Akşener, milleti dinlemeyi sürdüreceklerini belirterek Antalya'dan sonra ikinci olarak İzmir'e geldiğini ve ziyaretlerine Tire'den başladığını söyledi.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

Tire’mize geldik esnafımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi dinleyeceğiz ve her grup konuşmasında buralardan edindiğimiz talepleri şikayetleri, istekleri iktidar partimize duyuracağız.

Duymadıkları takdirde peşlerinde olacağız. Siyasetçi gencin işsizliğini, halkın taleplerini, kaynamayan tencereyi konuşur.

“NUTUK ATMAK İÇİN DEĞİL DİNLEMEK İÇİN GEZİYORUZ”

Rahmetli Demirel'in söylediği gibi ‘kaynamayan tencere her iktidarı götürür'

Dolayısıyla şimdi Sayın Erdoğan saraya girdi koptu. Ağalar buraya geliyor mu? Gelmiyor.

Biz 31 Mart'a giderken seçmene dedik ki; bu arkadaşların kulağını çekin.

Son zamanlarda son 10 senedir şöyle bir anlayış oluştu bu arkadaşlarda; ‘ceketimi assam seçilirim' yok böyle bir şey.

Seçmene saygı duyacaksın, seçmenin taleplerini duyacaksın, gencin işsizlik çığlığını duyacaksın, gereğini yapacaksın.

Yapmadığın takdirde 5 müteahhitten den Tire daha büyüktür, bunu da anlayacaksın dedik.

Kulağı biraz fazla çektiniz morardı ama her şeye rağmen o saraydan çıkamıyor.

Sizin sesinizi duymuyor. Sizin sesinizi duymadığı için 5 müteahhitin ihtiyacının dışında kimsenin ihtiyacına bakmıyor.

Biz şimdi sizlerin taleplerini önce benim konuşmalarımda dile getiriyoruz araştırma soru önergesi veriyoruz, bu gezilerimizin anlamı nutuk atmak değil dinlemektir.

“İKTİDAR PARTİSİNİN MİLLETVEKİLLERİ SİZİN ARANIZA GELEMEZ”

İzmir'e İstanbul üzerinden geldiğini yolda ne tır ne de kamyon görmediğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

Tır ve kamyon görmezsen bil ki, ticaret yok.

Hep birlikte sizinle el ele verip cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz inşallah.

İktidar partisinin milletvekilleri sizin aranıza gelemez. Çünkü taleplerinizi duyduğu zaman iletecekleri mercii yok.

Rekabet yaratma konusunda çok iyiyimdir Antalya'ya bir gittim.

Ağaların tamamı geldi ama teşkilatlarından çıkamadılar olsun. Zaman zaman inşallah esnafımızı da görmeye gelecekler.

ESNAFIN DERDİNİ DİNLEDİ, SORUNLARA ÇÖZÜM ARADI

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ı makamında ziyaret eden Meral Akşener, “Atakan başkanımız başarıya mahkum bir kardeşimiz. İnşallah başarılı olacak. Atakan'ın gençliği açısından da önemli kendisine başarılar diliyorum başarılı olacağına da inanıyorum” dedi.

Ardından Tire'de esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, esnafın derdini dinledi, sorunlarına çözümler aradı.

Akşener, ilk günün sonunda ise İl Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanlarıyla akşam yemeği yemek için bir araya gelecek.

4 gün boyunca kentte partililer ve esnafla buluşacak olan Akşener'in programı şöyle;

İkinci gün Balçova, Buca, Konak, Karabağlar, Torbalı ve Ödemiş'i ziyaret, üçüncü günde ise Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir'de ilçe ziyaretleri.

Son gün ise programına Bayraklı Adliye önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtı'nı ziyaret edecek olan Akşener'in son durağında ise Çeşme var.

Çeşme'de önce ilçe başkanlığını ziyaret edecek olan Akşener sonrasında ise esnaf ziyaretine ve Tohum Takas Şenliği etkinliklerine katılacak.

Program, Çeşme Sheraton Otel'deki Yerel Yönetim Çalıştayı ile tamamlanacak.