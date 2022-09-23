Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu için 'Ölünceye kadar şükran duyacağım' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi’nin üç yıllık çalışmalarının anlatıldığı programda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum'' sözleriyle başlayan tartışmaların ardından Akşener'in sözleri dikkat çekti.

6'lı masanın önemine vurgu yapan Akşener, ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. Cumhurbaşkanlığını da meclisi de kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

''ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM''

Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu için ''Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir'' sözlerini sarf etti.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

''Arkadaşlarımıza şunu söylemiştik: Biz bu masaya İYİ Parti'yi bir yere getirmek için oturmuyoruz. Biz muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için oturduk. Türkiye mi İYİ Parti mi denildiğinde Türkiye diyeceksiniz.

İyiki de o masaya oturmuşuz. Benim hedefim İstanbul'du. Çünkü amacım Erdoğan'ın elinden aşkını almaktı. O aşkın alınmasına benden başka inanan olmadı. Şimdi sonuç, biz bu bakış açısıyla bu ülkenin insanlarına istersek başarabileceğimizi gösterdik.

Şimdi gözden kaçırmamız gereken bir şey var. Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir.

Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu güçlendirilmiş parlamanter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Onun yolu iki şeyi kazanmaktan geçiyor: Biri cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri meclisi kazanacağız.

Eğer bu iddia bu inançla gittiğimiz takdirde 13. cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır.''