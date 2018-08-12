Meral Akşener kurultayda konuştu: Nerede kalmıştık ?

"Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlenen kurultayda, Akşener'in tüm delegelerin imzası ile aday gösterileceği belirtiliyor. Kurultayda, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu da belirlenecek.

Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişiye davetiye gönderildi. AK Parti, CHP, Büyük Birlik Partisi, ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.

AKŞENER'İN KONUŞMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultayda konuşma gerçekleştirdi.

Akşener'in konuşmasından satır başları; Bu parti bir İYİ'ler hareketidir. Beşer fani, fikirler bakidir. Pusuya yatanlar bilsinler ki kötüyle mücadele devam ettikçe İYİ'lik hareketi de var olacaktır.

Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz.

Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz. Gerekirse papaz cübbesi giyenlerden değiliz.

Eteğinde taş olan var mı? Diyecek bir sözü olan var mı? Öyleyse nerede kalmıştık.

Bu koskoca medeniyeti, ilkel kabilelerin yönetim anlayışına onun şefinin heveslerine kurban mı edeceğiz? Bir milletin kaderi bir adamın heveslerine ve onun dalkavuklarına terk edilemez. Bu bereketli topraklarda çok şey yetişir ama en iyi de insan yetişir.

Bu memleket hepimizindir, bu memleket kimsenin malı ya da kayınbabasının malı değildir. Emir komuta ile sevk ve idare edilen bir yapının Türk siyasetini yönetmesine uygun olmadığının bilincindeyiz. Tek adam modelini partimizde uygulamıyoruz ve uygulamayacağız. Yorgunluğa mahal yok.

İYİ Parti AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi kullandığı yanlarına da her işi yapan İsviçre çakısı rolünde MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir. Türki siyaseti İYİ Parti'yle yükseklik, derinlik kazandı. Bu kamplaşmaya son vereceğiz. Siyasette yeni bil kuracağız. 16 yıldır 40 katır 40 satır terhicine zorlanan milletimiz İYİ Parti'yle nefes almıştır. İYİ Parti gelince kendini yıkılmaz zanneden iktidar kendini stepneye muhtaç hissetmiştir.