Meral Akşener net bir şekilde açıkladı: Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama Başbakanlığa adayım." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de Liderler Özel programına katıldı. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol