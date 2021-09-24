Meral Akşener net bir şekilde açıkladı: Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama Başbakanlığa adayım." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de Liderler Özel programına katıldı. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim ama Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.