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  4. 23 Haziran 2019 15:16

Meral Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı. Seçimin İstanbul hayırlı olmasını dileyen Akşener, ''Çok yüksek oranda bir katılım olacak'' dedi.

Meral Akşener oyunu kullandı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.

Akşener, oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi.






DHA

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