Meral Akşener: Parlamenter sistem için İstanbul iradesi ortaya konulacak

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Panelde konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Parlamentomuz milletin kendi iradesini gösterebildiği yerdir. Bu iradenin karşısında olanlar dün olduğu gibi bugün de bizi karşılarında bulacaklardır” dedi.

Panelin ardından kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililere seslenerek şöyle konuştu:

“Hoş geldiniz, size sevgili İmamoğlu’nu getirdim. 23 Haziran’da destan yazıldı. Tüm İstanbullular haksızlığa karşı ortaya büyük bir itiraz koydu. Türkiye’de değişmez zannedilen her bir noktanın değiştirilme iradesinin seçmende olduğunu ispatladık. Nasıl İstanbul iradesini ortaya koyduysa, parlamenter sisteme geçiş konusunda da aynı iradeyi ortaya koyacak. 31 Mart ve 23 Haziran’da tüm İstanbullulara İmamoğlu’nun şahsında teşekkür ediyorum” dedi.

Akşener, ardından partililer ve İmamoğlu ile birlikte İYİ Parti’nin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.