Yüksek ateş ve mide bulantısı nedeniyle cuma günü akşam Ankara Güven Hastanesi’ne giden ve doktorların müşade altına aldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu oldu. Akşener’e “viral enfeksiyon” teşhisi konulduğu ve doktorların “Dinlenmeniz gerekiyor, dinlenmeden bu hastalık geçmez” uyarısı üzerine hastanede gözetim altına alındığı belirtilmişti.

İYİ Parti Lideri Akşener, Ankara Güven Hastanesi’nden taburcu oldu. Akşener, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle cuma günü akşam gittiği Ankara Güven Hastanesi’nde, kendisine “viral enfeksiyon” teşhisi konulmuştu. Akşener’in doktorların uyarısı üzerine iki gün hastanede kaldığı sonra durumunda iyileşme gözlendiği için taburcu edildiği ifade edilirken, iktidara yakın bazı gazetelerde başkentteki içme suyundan kaynaklı olarak “ishal vakalarında artış gözlendiği” yazılmıştı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Suda yapılan tahlillere dayanarak, ishal salgınının şebeke suyundan kaynaklanmadığını” açıklamıştı.

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