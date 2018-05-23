Meral Akşener: ''YÖK'ü kapatacağım''

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, iş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacakları vaadinde bulunarak, "YÖK'ü kapatacağım. Bütün yetkilerini üniversitelere vereceğim. Binalar harika içinde bilim yok. Adalet sarayları muhteşem ama içinde adalet yok" diye konuştu.



Isparta mitinginde halka seslenen Akşener, "Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş. Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Akşener, "'24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim' diyor. Hadi oradan. Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırakın. Nobel Ödülü verecekler mübareğe. Ekonomiyi düzenleyecek, doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim" ifadelerini kullandı.

'DOLAR TOTO OYNUYORUZ ŞU ANDA'

10 milyonu buldu işsizlik. Bunların yüzde 26'sı genç yüzde 36'sı kadın. Bir arkadaşımla konuştum dedi ki 'uyar bu arkadaşı dolar bu kafayla gidilirse 6 liraya gelir.' 5 oldu mu? 4.88'di ben geldiğimde, dolar toto oynuyoruz şu anda. Benzininden mazotuna, gıdasından giyim eşyasına kadar her konuda zam yiyeceksiniz. Zam yiyeceğiz. Çiftçi zaten öldü can çekişiyor.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İYİ Parti iktidar olduktan sonra 5 yıl sonunda Türkiye ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak. Türkiye'nin gıdasını kendine yetmesini sağlayacak. Bunlar çiftçi düşmanı. Tarlayı çiftçiye küstürdüler. Öğretmenler sağlıkçılar atanamıyor.

'1100 ODALI SARAYDA BİR GECE YATMAYACAĞIM'

Kadınlara sesleniyorum, gençlere sesleniyorum; sizin evlatlarınızı ya sözleşmeli çavuşluğa, erliğe ya uzman çavuşluğa mecbur bıradan bir iktidar gidecektir, gitmelidir. 1100 odalı sarayda bir gece yatmayacağım. Çiftlik gibi kurumların hepsini gözden geçirip çiftlik hayatına son vereceğim.

YÖK'ü kapatacağım. Bütün yetkilerini üniversitelere vereceğim. Binalar harika içinde bilim yok. Adalet sarayları muhteşem ama içinde adalet yok adalet. Devlet öğrencisini okutmak barındırmak zorundadır. Türkiye'de 4,5 milyon kredi borcuyla tahkikata uğrayan insan var. 8 milyar Türk Lirası ediyor tamamı. Bu insanların borçlarını siliyoruz. Çiftçinin kredi almasının yolunu açacağız. Dosya parası çiftçiden kaldırılacak. İş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacağız.

Dış politika rezalet. Ey Trump şeker fabrikalarını sat ey Hollanda sonra git Hollanda ile gıda anlaşması yap. Ey İsrail de ondan sonra da dön 20 milyon liraya 9 şehitin kanını sat. Sayın Erdoğan bir tek şu gariban Meral Akşener'e ey demiyor şimdiye kadar. Bir ey Meral Akşener niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü ey derse vatandaşın bilgisi olur. Sayın Erdoğan bütün muhalefeti bugüne kadar tanzim etti rakiplerini kendi seçti. Öyle bir rakip çıktı ki karşısına hem rahmetli Başbuğ Türkeş'in çırağı hem rahmetli Demirel'in çırağı. İkinci turda kimi karşısında istemez? Meral Akşener. İkinci tura kimin kalacağına siz karar vereceksiniz.





