Meral Akşener: YSK suç işlemiştir, Türkiye bu ayıbı sürdüremez

16 Nisan referandum sonuçları netleşmeden FOX TV'nin referandum özel yayınına telefonla bağlanıp "Vekilimizin söylediğine göre YSK'dan gelen verilerin sonucu: Şu anda yüzde 52 hayır, yüzde 48 evet..." diyen Meral Akşener ikinci açıklamasını gece yarısı yaptı.

Akşener kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "YSK suç işlemiştir. Türkiye 71 yıl sonra 1946 seçimlerinde yaşnaan skandalların 2017 örneğini yaşıyor. Türkiye bu ayıbı sürdüremez" dedi.

Akşener referandum öncesi yaptığı açıklamalarda referandumdan "Hayır" oyu çıkacağını belirterek "% 56 oranında Hayır çıkacaktır" demişti.