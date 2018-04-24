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  4. 24 Nisan 2018 09:38

Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda Ankara kulislerine bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı
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Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda Meral Akşener, hem CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekil ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

24 Haziran seçimlerine sayılı günler günler kaldı. Seçimin en çok konuşulan partisi İYİ Parti. CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, bu sabah katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Kücükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

iyi parti , abdullah gül , meral akşener
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