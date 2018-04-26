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  4. 26 Nisan 2018 12:29

Meral Akşener'den ''Abdullah Gül'' kararı !

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbakşanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı olacağı konuşalan Abdullah Gül'e kapıları ardına kadar kapadı.

Meral Akşener'den ''Abdullah Gül'' kararı !
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

"ÇATI ADAY" PLANI ÇÖKTÜ

Akşener'in bu açıklamasının ardından CHP, Saadet Parisi ve İYİ Parti'nin ortak aday planı rafa kalkmış oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." demişti. Şimdi Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık teklifi götürdüğü Abdullah Gül'ün, aday olup olmayacağı merak ediliyor.

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