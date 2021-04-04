Meral Akşener'den bildiri açıklaması: ''Bu bir zevzekliktir''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin, ''Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı ‘Montrö bildirisi’ ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Partimizin ve benim görüşlerimi paylaşmak üzere bir araya geldik.İktidar partisi ve mensupları bu bildirinin üzerine tepiniyor. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde dört yaşındaydım ama hatırlamıyorum ama diğer bütün muhtıraları, 28 Şubat'ın içerisinde kalarak yaşamış biri olarak. Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye'de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Dolayısıyla iktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur. Partimiz vesayet ve diğer odakların karşısındadır. Ancak bugüne kadar genellikle silahlı bürokratlar, iktidarın karşısında muhalefet için de yapılmıştır. Türkiye'de bugün muhalefet, özellikle İYİ Parti son derece millet odaklı, suni gündemlerden uzak, kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi getirmiştir.

"BU BİR ZEVZEKLİKTİR"

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin önderliğinde, alınamaz denilen, mümkün değil olamaz denilen birçok şehir, demokrasi ve sandı yoluyla alınmıştır.Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari'de perşembe günü ise Konya'daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor.Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK'lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler.

"İYİ PARTİ DEMOKRASİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma da neden olamazlar. Bugün ortaya çıkan bu meseleyi ciddiyetle ve manidar olarak takip ettiğini söylemek isterim. İYİ Parti milletimizin derdiyle hem hal olmaya devam edecektir. İYİ Parti, demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir."