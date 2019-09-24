Meral Akşener'den çarpıcı Ekrem İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener'in açıklamalarının bir bölümü şöyle oldu:

ALTAYLI: İçişleri Bakanlığı döneminizde hatırlananlar genellikle sert, bir de telefon dinlemesi olayı vardı...

AKŞENER: Hürriyet gazetesinin santralinden yapılan bir dinlemedir. DYP'ye getirilmiştir. Kim açıklasın diye soru sorulduğunda Tansu Hanım'ın 'sırtında yarası olmayan bir tek Meral var, o açıklasın' demiştir. Sonuçta da öngördüğüm oldu, dinletmişim gibi bir kanaat oluştu, o da normal.

ALTAYLI: Hürriyet içi bir hesaplaşma olduğu ortaya çıktı

AKŞENER: İnsanlar benden korkmadı.İnsanlar İçişleri Bakanı'ndan korkanlar. Ama benden korkmadılar. Güç atfettiklerine saldırmıyor insanlar. Maliyeti olmayanlara saldırıyorlar. Bugün bana çok kolay vuruyor insanlar, çünkü maliyeti yok. Ama bu sefer yaygın, hepinize oluyor. Dolayısıyla kader arkadış olduk hep birlikte.

"BELEDİYEDE BAŞARILI OLURSA ELBETTE BİRTAKIM YERLERE TAŞINIR"

ALTAYLI: İstanbul'da olmaması tartışıldı. Gerçi Kadir Topbaş da iki yağmurda yoktu

AKŞENER: 15 Temmuz'da da yoktu. İnsanlar tatile gidebilirler. Ben Tarkan konserine gidecektim. Tarkan bizim hemşehrimiz. Gidemedim çünkü iki şehidimiz oldu. Tatil sözkonusu olduğunda kalbim ağzımda olur. Esas olan başarılı olacağına inanıyorum. Hepsinin başarılı olacağına inanıyoruz parti olarak.

ALTAYLI: İsrafa karşı çıkışları oldu, otomobilleri sergilediler, şov yapmakla suçlandı.

AKŞENER: O da olacak. Sayısal olarak söylediğinizde çağrışım yapmıyor ama insanlar orada arabaları görsel olarak gördüğü zaman... O da onun hakkı.

ALTAYLI: Ekrem İmamoğlu bir yandan da daha önceki İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan yola çıkan Sayın Erdoğan gibi makro mesajlar veriyor. Bunu normal karşılıyor musunuz?

AKŞENER: Onu bilmiyorum. Düşünebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sayın İmamoğlu 'hadi eyvallah' dediği an yerine AK Partili belediye başkanı gelir. Burada başarı sözkonusu olursa ki, o zaman elbette birçok yere taşınır hakkıdır da.

ALTAYLI: Bana belediye iktisadi teşekkülü, adam doldurma, 1 liralık işi 5 liraya yaptırma gibi bir şey. Ekrem Bey'in bu iştiraklarde bir korumacılığı var. Tek israf otomobil mi?

AKŞENER: Otomobiller belediye çalışanlarının şoförlerini yaptığı, kiralama şirketinden kiralanıp sizin benim gibi insanlardan kiralanan arabalar.

ALTAYLI: İştiraklerde işe bile gelmeyenler var.

AKŞENER: Yok tabii ki olamaz tabii ki

Ali Babacan'a hangi partilerden oy gidecek ? Akşener açıkladı !