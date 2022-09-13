Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayını 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

6'lı masada çatlak var mı sorusuna hayır yanıtını veren Akşener, İYİ Parti'nin masadan kalkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

6'lı masanın adayına ilişkin de konuşan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bu 6 liderin seçeceğini söylemesi sonrası bunu olumlu bulduk. Karar masadan çıkacak. Adayı 6'lı masa belirleyecek. Biz cumhur ittifakı değiliz. Orası bir ortak akıl platformu. Seçime tek adayla gidilmenin hem cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de parlamenter sisteme geçiş açısından önemli buluyorum" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI

"Atatürk’ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

İŞSİZLİK ARTIYOR

İşsizlik düşmüyor. Artık insanlar o kadar umutsuz ki. İnsanlar iş aramaya devam ediyor. Ama bekar olanlar iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Uzun zamandır esnaf geziyorum. Pandemi yoktu. Şu anda işçi sayısı düştü. İşsizlik artıyor. Yanıma bir kadın geldi. Oğlunun ayağında lastik terlikler var. Eşi işten çıkmış. Önceliği çocuğunu okula göndermek.12 yaşında bir çocuk. ‘Çantalar çok pahalıymış dedi’ babası asgari ücretle çalışıyormuş. 4 yıllık üniversite mezunlarının garsonluk yaptığı bir tabloyla karşı karşıyayız.