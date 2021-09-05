Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazanlarla, bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları nasıl savunuyorsun, nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

AKŞENER SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt verdi. Akşener videoda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Erdoğan, sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun.

"HİÇ KİMSE SEHVEN BİLE OLSA İŞGAL OLARAK TANIMLAYAMAZ"

Bak sayın Erdoğan! Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez.



En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah!

"BUNA ENGEL OLAMAYACAKSIN"

Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma.